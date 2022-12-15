Власник найбільшого виробника паперу в Росії домовився про продаж всього російського бізнесу

Австрійська група Mondi, що займається виробництвом паперу та упаковки, домовилася про продаж свого бізнесу з переробки упаковки в РФ групі місцевій компанії "Готек".

Як повідомляється у пресрелізі компанії, угода передбачає продаж трьох заводів за 1,6 млрд руб. (24 млн євро), внаслідок чого австрійська група зафіксує збитки на суму 70-80 млн євро.

Компанія зауважує, що продаж цих активів потребує дозволу російського уряду. Очікується, що операцію буде завершено у першій половині 2023 року.

До угоди увійде завод з виробництва гофрокартону та два заводи з виробництва споживчих гнучких матеріалів.

Компанія зауважує, що у периметр цієї угоди не входить найбільший актив Mondi в Росії – АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК", оскільки російська влада досі на надала дозволу на його продаж структурам російського мільярдера Віктора Харитоніна за 1,5 млрд євро.

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Як повідомлялося, на початку травня транснаціональна компанія Mondi, яка спеціалізується на виробництві упаковки та паперу, ухвалила рішення про продаж свого бізнесу в Росії.

У Росії групі Mondi належить чотири підприємства: ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" та АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК". Останнє підприємство – одне з провідних підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії та найбільший виробник паперу в країні, на ньому працює близько 4700 осіб. Станом на кінець 2021 року компанія оцінювала вартість російських активів у 687 млн євро.

Mondi plc — це багатонаціональна група з виробництва упаковки та паперу, в якій працює близько 26 000 людей на 100 виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах, переважно в Європі, Росії, Північній Америці та Південній Африці.