Російські та іранські дрони містять комплектуючі іноземного виробництва, – дослідження

Російські та іранські БПЛА містять комплектуючі іноземного виробництва, і тому слід докласти більших зусиль для переривання ланцюжків постачання комплектуючих для таких дронів.

Про це на брифінгу заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, передає Укрінформ.

"Для недавніх атак по об’єктах критичної інфраструктури Одеси, вчорашньої атаки по Києву використовувалися БПЛА Shahed-136 – баражуючий боєприпас виробництва Ісламської Республіки Іран. Закуплені для російської армії, вони отримали найменування "Герань-2". Цей БПЛА ідентифікований фахівцями центру за характерними закінцівками крила, двигуном та іншими деталями. Ми констатуємо наявність серед елементної бази комплектуючих іноземного виробництва", – наголосив Заруба.

Водночас для терору цивільного населення артилерійськими та ракетними обстрілами використовується низка дронів російської розробки й виробництва.

Заруба повідомив, що найбільш поширений з них – "Орлан-10", що використовується як розвідувальний безпілотник для ведення артилерійської розвідки та разом із іншими засобами в комплексах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Виробництво без іноземних комплектуючих так само неможливе.

За словами Заруби, результати проведених досліджень свідчать, що практично всі комплектуючі, які забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передачу даних різними каналами, GPS-навігацію в російських БПЛА – іноземного походження.

"Ми вміємо протидіяти російським БПЛА і збиваємо їх щоденно наявними засобами ППО. Приклад – це 13 вчорашніх безпілотних літальних апаратів, збитих поблизу Києва. Проте, на нашу думку, ефективніше було б докласти більших зусиль для переривання ланцюжків постачання комплектуючих для таких дронів", – наголосив Заруба.

Раніше повідомлялося що, згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, Росія тихо досягла угоди з Іраном про початок виробництва сотень безпілотних літальних апаратів із зброєю на території Росії.