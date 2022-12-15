Податкова оштрафувала АЗС на 293 мільйона з початку року

Державна податкова служба України в січні-листопаді 2022 року провела 919 фактичних перевірок АЗС.

Про це йдеться в повідомленні ДПС.

За результатами перевірок Держподаткова наклала штрафів на загальну суму 293,3 млн грн.

Зазначається, що, оскільки в Україні почала діяти нова система нафтопродуктозабезпечення, яку побудували на заміну знищеним довоєнним джерелам постачання, працівники ДПС під час проведення фактичних перевірок особливу увагу приділяють документам, які підтверджують облік та походження товарів (пального), що на момент перевірки знаходяться в місці їх продажу.

Так, під час проведення перевірок установлено 218 випадків продажу пального з порушенням обліку товарних запасів, що передбачає фінансову відповідальність на загальну суму штрафних санкцій 191,3 млн грн.