Євросоюз виділив ще 50 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Протягом останнього десятиліття НЕФКО успішно співпрацює з багатьма українськими громадами та допомагає реалізовувати проєкти енергоефективності та термомодернізації будинків. Виділення 50 млн євро на відновлення критичної житлової інфраструктури – це можливість тисячам українців повернутися до своїх будинків на звільненій від російських окупантів землі", – прокоментував віцепрем’єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Підготовка проекту та його впровадження вже розпочате, а суттєве виконання робіт по проєкту очікується на початку 2023 року.
Гранти виділені на відновлення інфраструктури в наступних містах та селах: Ірпінь, Буча, Велика Димерка, Гостомель, Димер, Славутич, Немішаєве, Калинівка, Дмитрівка, Іванків, Бородянка, Пісківка та Борщагівська громада.
Кошти направлені Україні у відповідності з програмою НЕФКО "Зелене відновлення для України", запущеної у липні цього року.