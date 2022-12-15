Євросоюз виділив ще 50 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України

Європейський Союз виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України в рамках дії НЕФКО – Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation). Кошти будуть направлені на ремонт систем постачання електрики, води, тепла, водовідведення та управління відходами у звільнених від окупації громадах Київської області.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Протягом останнього десятиліття НЕФКО успішно співпрацює з багатьма українськими громадами та допомагає реалізовувати проєкти енергоефективності та термомодернізації будинків. Виділення 50 млн євро на відновлення критичної житлової інфраструктури – це можливість тисячам українців повернутися до своїх будинків на звільненій від російських окупантів землі", – прокоментував віцепрем’єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Підготовка проекту та його впровадження вже розпочате, а суттєве виконання робіт по проєкту очікується на початку 2023 року.

Гранти виділені на відновлення інфраструктури в наступних містах та селах: Ірпінь, Буча, Велика Димерка, Гостомель, Димер, Славутич, Немішаєве, Калинівка, Дмитрівка, Іванків, Бородянка, Пісківка та Борщагівська громада.

Кошти направлені Україні у відповідності з програмою НЕФКО "Зелене відновлення для України", запущеної у липні цього року.