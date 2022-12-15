В Україну завезли 238 тисяч генераторів на пільгових умовах

Без сплати митних платежів за місяць дії пільгового режиму в Україну ввезено понад 238 тис. генераторів, трансформаторів та електричних акумуляторів.

Про це йдеться в повідомленні Київської митниці.

Зокрема, юридичними особами за преференцією ввезено 236,8 тис електрогенераторів та приладів, які забезпечують альтернативне живлення у разі відсутності електроенергії. Пільги склали понад 571 млн грн.

Фізичними особами за цей час на пільгових умовах ввезено 1,6 тис таких приладів. Сума наданих пільг – 2,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансів рекомендував парламенту звільнити бізнес від ліцензування для зберігання пального для генераторів обсягом до 2 тис. літрів.

Як повідомлялося, уряд 9 листопада вніс до переліку товарів, що будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ генератори, трансформатори та інше обладнання, необхідне для відновлення та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.