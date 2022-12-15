"Укрзалізниця" повертається до аукціонів із пониженням ставок на розподіл зерновозів

"Укрзалізниця" планує з наступного тижня повернутися до проведення в електронній системі "Прозорро" голландських аукціонів (з пониженням ставок) на право користування зерновозами.

Про це йшлося в ході наради із представниками ринку зернових перевезень 15 грудня, передає Rail.insider.

"Попит на зерновози зменшується, тому "Укрзалізниця" вирішила змінити формат аукціонів. Ми перейдемо до аукціонів у голландському форматі, тобто на пониження ставок", – сказав заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Він додав, що перші такі аукціони мають бути оголошені 15 грудня, а проведені – у понеділок, 19 грудня.

"Стартуватимемо від базової ставки 4300 грн. Але потім будемо знижувати. Найнижча планка, яку ми передбачаємо, – це приблизно 2 795 грн. До цього порогу ви зможете купувати наші вагони", – повідомив Ткачов.

За його словами, причиною відходу від англійських аукціонів (на підвищення ставок), які застосовувалися в період пікового підвищення попиту, стала зміна цінового тренду.

"Вартість вагону почала знижуватися через те, що зменшуються обсяги перевезень, зростає загальна вартість логістики, зменшується ринкова вартість зерна. Ринок почав зворотній тренд. Тому ми підлаштовуємося, адже наше завдання максимально використовувати парк", – зазначив Ткачов.