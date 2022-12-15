Антимонопольний комітет виявив змову на аукціоні з продажу птахофабрики Бахматюка за борги

Антимонопольний комітет України оштрафував п’ять компаній на 3,98 млн грн за змову, яку вони вчинили під час торгів з продажу майнових комплексів птахофабрики.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, продаж майна здійснювала Державна виконавча служба Міністерства юстиції.

Мова йде про ТОВ "Карпатська нафтова компанія", ТОВ "Компанія з управління активами "Євротранс-Інвест", ТОВ "Екстрар", ТОВ "ФК "Фінгарант", ТОВ "Альдаріс-Груп".

"АМКУ встановив, що в 2020 році вони узгодили між собою умови участі у аукціонах з продажу майнових комплексів: у Києві, загальною площею 126 579,4 кв. м. (лот № 443554). - та у Київській області, загальною площею 5773,7 кв. м. (лот № 443559)", – зазначається у повідомленні.

Під час розслідування Комітет встановив факти, що доводили координацію поведінки компаній між собою, під час підготовки та участі в торгах, активну комунікацію між ними, зокрема, й обмін інформацією, що свідчить про порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Наведена у повідомленні АМКУ інформація свідчить, що йдеться про спробу Держвиконавчої служби у 2020 році продати майно ТОВ "Птахофабрика Київська" для часткового погашення боргу банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка за кредитами рефінансування, отриманими від НБУ.

Восени 2020 року Державна виконавча служба намагалася продати ці активи на майданчику ДП "СЕТАМ", але угода зірвалася, бо покупці, які запропонували за ці лоти майже 1 млрд грн, не сплатили кошти.

Згодом суд арештував майно птахофабрики на вимогу прокуратури. Тоді слідчі в суді вказували, що "Олегом Бахматюком вчиняються дії по придбанню об`єктів нерухомості, що належать ТОВ "Птахофабрика Київська", а саме їх цілісні майнові комплекси, через підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності та фізичних осіб, зокрема таких як ТОВ "КУА "Євротранс-Інвест", ТОВ "ФК "Фінгарант", ТОВ "Карпатська нафтова компанія", ТОВ "Альдаріс-груп", ТОВ "Лейн Груп", писав Finbalance.