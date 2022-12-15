Twitter перестав платити за оренду офісів

Twitter перестав платити за оренду всіх своїх офісів, включно зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Новий власник компанії Ілон Маск також наказав співробітникам не платити нікому з постачальників Twitter до подальшого повідомлення.

Про це пише Firstpost.

Зараз Маск також розглядає можливість не виплачувати вихідну допомогу працівникам, яких він або звільнив, коли взяв контроль над Twitter, або яких він змусив звільнитися, коли оголосив про своє бачення Twitter 2.0.

Як повідомляється, оператор чартерних рейсів подав до суду на Twitter за відмову заплатити майже $200 тис. за перельоти приватними літаками, здійснені наприкінці жовтня.

Прагнучи скоротити витрати та заощадити гроші, Маск спочатку звільнив понад 50% із приблизно 7200 людей, які були на зарплаті в Twitter. Крім того, він розірвав контракти близько 4000 модераторів контенту. Крім того, він змусив ще 1200 людей покинути Twitter, коли оголосив про своє бачення Twitter 2.0.

Загалом, після того, як Маск прийшов на посаду, понад 75% робочої сили Twitter звільнилося.

Коли почалися звільнення, Маск пообіцяв, що всі співробітники, яких звільняють або вирішили звільнитися за власним бажанням, отримають тримісячну зарплату, включно із 60 днями заробітної плати, і одним місяцем вихідної допомоги. Тепер Маск і його команда ризикують отримати ще більше судових позовів від незадоволених колишніх працівників.

На Маска та Twitter вже подали до суду за неправомірне звільнення та дискримінацію на робочому місці жінок, працівників у сімейних відпустках та людей з особливими можливостями.

Нещодавно Маск також виставив на аукціон купу предметів зі штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско. Крім новинок і сувенірів, таких як велика статуя птаха Twitter, на аукціоні представлені офісні меблі, комп’ютери та предмети з комори Twitter.

Попри кількість судових баталій, Ілон Маск звільнив частину юридичного відділу Twitter і залучив юристів із SpaceX та інших компаній, якими він володіє, для участі у судових процесах навколо соціальної мережі.