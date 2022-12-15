Мінфін Росії визнав різке падіння цін на російську нафту

Мінфін Росії повідомив, що середня ціна нафти марки Urals у період з 15 листопада по 14 грудня склала $57,49 за барель.

Ці дані вказують на зниження цін на російську нафту, у листопаді середня ціна на нафту марки Urals становила $66,47 за барель, повідомлялося раніше.

Зниження цін на нафту призведе до зменшення експортного мита, яке надходить до російського бюджету.

"Згідно з розрахунками Мінфіну Росії, експортне мито на нафту в РФ з 1 січня 2023 року знизиться на $26,6 і складе $16,7 за тонну", – повідомляє Мінфін РФ.

Також зменшаться розміри експортних мит на нафтопродукти.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, 8 грудня вартість Urals становила $43,73 за барель, що значно нижче за максимальний рівень цін для російської нафти, встановлений країнами ЄС та G7.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.