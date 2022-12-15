Німеччина збирається ввести граничні ціни на газ та електроенергію
За це проголосували депутати більшості, передає Укрінформ.
Ціни зафіксовано на рівні 12 євроцентів за 1 кВт на газ і 40 центів за 1 кВт-год на електрику.
Закон набере чинності з березня 2023 року, але його норми будуть діяти вживатися також у січні та лютому.
При цьому громадяни, а також малі та середні компанії повинні споживати енергоресурсів не більше 80% минулорічного показника. Промислові клієнти повинні скоротити використання природного газу до 70% минулорічного показника.
Цінове "гальмо" має діяти до 30 квітня 2024 року.
Закон має бути ухвалений Бундесратом, який збереться 16 грудня.
Раніше Федеральна мережева агенція ФРН попередила, що економія газу в Німеччині нижча за рівень, необхідний для уникнення дефіциту газу, оскільки ціль скорочення споживання газу на 20% не була досягнута минулого тижня на тлі різкого похолодання.