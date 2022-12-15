Одна з найбільших IT-компаній в Україні Luxoft відкрила офіс і наймає працівників у Туреччині

IT-компанія Luxoft відкрила новий офіс в Стамбулі і планує наймати більше співробітників у Туреччині.

Як повідомили в компанії, новий турецький офіс запрацював 15 листопада, пише галузеве видання AIN.UA.

В Туреччині у Luxoft вже працює 40 людей, але компанія планує винаймати більше співробітників. На сайті компанії наразі доступно 25 вакансій для турецьких ІТ-спеціалістів з можливістю працювати віддалено або в офісі у Стамбулі.

Luxoft є однією з найбільших ІТ-компаній в Україні, вона має офіси в Києві, Дніпрі та Одесі та майже 4 тисячі співробітників.

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На початку 2019 року американський постачальник ІТ та консалтингових послуг DXC Technology Co оголосив про придбання компанії з розробки програмного забезпечення Luxoft Holding Inc приблизно за $2 мільярди.

4 березня компанія DXC Technology, оголосила про вихід з російського ринку через війну. Але лише у квітні 2022 Luxoft International передала 100% російської юрособи компаніям ТОВ "ИБС Ит Услуги" та ТОВ "ИБС" і повністю вийшла з ринку РФ