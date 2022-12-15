Автобаза Офісу президента почала приховувати дані про закупівлі у системі Prozorro
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, автобаза ДУС придбала у фірми "Автосоюз" три мікроавтобуси за 5,5 млн грн. Крім того, у фірми "Сучасні вантажівки" придбали два міжміських автобуси за 10,5 млн грн.
Однак автобаза ДУС провела ці закупівлі без використання електронної системи. Відтак у системі Prozorro не оприлюднено контракти з постачальниками, і невідомо яку саме техніку і у якій комплектації придбано.
Звіти про ці закупівлі оприлюднено 29 листопада і 5 грудня.
Видання зауважує, що ще в середині листопада Автобаза ДУС проводила відкриті торги з особливостями. Наприклад, з оприлюдненням всіх необхідних даних була проведена закупівля палива у "Альянс енерго трейду" за 7 млн грн (бензин А-95 по 54 грн/л, дизель по 55 грн).
А вже 5 грудня було оприлюднено звіт про закупівлю палива у ТОВ "ОККО-постач" на 4 млн грн без використання електронної системи, а відтак і без жодних даних про ціну товару. Так само засекретили і закупівлі автобусів.