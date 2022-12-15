Тігіпко призначив доньку до наглядової ради свого вагонобудівного заводу

Засновниця мобільного izibank Ганна Тігіпко-Байковська увійшла до складу наглядової ради АТ "Дніпровагонмаш" (ДВМ), яке контролює фінансово-промислова група "ТАС" її батька бізнесмена Сергія Тігіпка.

Відповідну інформацію від акціонера T.A.S. Overseas Investment Limited (володіє 99.9988% статутного капіталу) про заміну свого представника в наглядовій раді з 16 грудня ДВМ отримало в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням акціонера, у зв'язку з цим припинено повноваження Сергія Мандри, який був членом наглядової ради АТ "ДВМ" з квітня 2013 року.

За інформацією ДВМ, Тігіпко-Байковська наразі обіймає посаду директора з розвитку бізнесу izibank та заступника директора з контролю стратегічних активів ТОВ "ТАС Ессет Менеджмент", раніше була радником у АТ "ТАСкомбанк". Акціями АТ "ДВМ" не володіє.

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Як повідомлялося, "Дніпровагонмаш" у січні-вересні 2022 року отримав 6,15 млн грн чистого прибутку порівняно із 97,7 млн грн збитку за той же період 2021 року, чистий дохід зріс у 2,2 раза – до 849,86 млн. грн.

Наглядова рада ДВМ складається з чотирьох членів, очолює її з 2005 року Сергій Тегіпко.

izibank – це фінтех-проект, створений спільно з групою ТАС, яку запустили у бета-режимі восени 2020 року.

У 2021 році з 1,9 тис. випущених в Україні вантажних вагонів майже 76% припали на Крюківський вагонзавод (1013 одиниць) та "Дніпровагонмаш" (465).