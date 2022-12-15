В Офісі президента підтвердили розблокування 18 мільярдів євро для України
Про це Жовква написав у Facebook.
"Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", – повідомив Жовква..
Він додав, що дискусія щодо санкцій ще триває.
Як повідомлялося, Польща ввечері 14 грудня відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Євросоюзу Україні, а також два рішення щодо Угорщини через занепокоєння з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.
12 грудня посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.
Ухвалення рішення раніше блокувала Угорщина – прем’єр країни Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти такого формату виділення фінансування для України, що ставило під загрозу вчасне надання коштів.
Зрештою, в обмін на згоду Угорщини країни-члени ЄС погодилися розблокувати заморожені раніше 6,3 млрд євро коштів для уряду Орбана, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через відкат від демократичних реформ у країні.