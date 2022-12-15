Німеччина збудує новий завод із виробництва боєприпасів для допомоги Україні
Про це пише DW із посиланням на німецьке інформаційне агентство dpa.
Потужності для виробництва боєприпасів калібром 20-35 мм мають бути готові в січні, підтвердили в Rheinmetall. Водночас початок виробництва планують на червень 2023 року.
Першу партію боєприпасів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard зможуть поставити в липні. Якщо німецький уряд зробить замовлення, то Україні передадуть 300 тис. боєприпасів для "Гепардів".
Берлін вже поставив Україні 30 таких установок. Спочатку до них передали 60 тис. снарядів, але з огляду на високі темпи, якими українські війська витрачають боєприпаси, цього виявилося замало.
Німеччина двічі зверталася до Швейцарії, де виробляють боєприпаси до "Гепардів", із запитом на їхній реекспорт до України, однак отримала відмову через "політику нейтралітету" Берна. Там пояснили, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де тривають збройні конфлікти.