Український медичний сервіс Lab24 почав працювати в Польщі
Про це пише AIN.UA.
Польським партнером Lab24 стала лабораторна мережа Synevo Poland.
Щоб скористатися сервісом потрібно вказати адресу та час для візиту медсестри. Процедура займає лише кілька хвилин, а готові результати надійдуть в особистий кабінет користувача Lab24 одразу, щойно вони будуть готові.
Оскільки не всі аналізи можливо здавати в виїзному форматі, то сервіс Lab24 пропонує також можливість запису для позачергового прийому. Наразі ця послуга доступна для більше як 200 лабораторних пунктів в понад 70 містах Польщі.
Для українців в Польщі сервіс Lab24 доступний рідною мовою, а також пропонує додаткові знижки на послуги.
Сервіс Lab24 був заснований в Україні на початку 2021 року компаніями Liki24 та TerraLab. На сьогодні, окрім Польщі, він доступний у 13 містах України та в столиці Румунії – Бухаресті.