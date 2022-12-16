Український медичний сервіс Lab24 почав працювати в Польщі

Український сервіс Lab24 оголосив про початок роботи одразу в 70 містах Польщі. Сервіс дозволяє реєструватись для позачергового відвідування лабораторій, або ж замовляти послугу здачі аналізів вдома.

Про це пише AIN.UA.

Польським партнером Lab24 стала лабораторна мережа Synevo Poland.

Щоб скористатися сервісом потрібно вказати адресу та час для візиту медсестри. Процедура займає лише кілька хвилин, а готові результати надійдуть в особистий кабінет користувача Lab24 одразу, щойно вони будуть готові.

Оскільки не всі аналізи можливо здавати в виїзному форматі, то сервіс Lab24 пропонує також можливість запису для позачергового прийому. Наразі ця послуга доступна для більше як 200 лабораторних пунктів в понад 70 містах Польщі.

Для українців в Польщі сервіс Lab24 доступний рідною мовою, а також пропонує додаткові знижки на послуги.

Сервіс Lab24 був заснований в Україні на початку 2021 року компаніями Liki24 та TerraLab. На сьогодні, окрім Польщі, він доступний у 13 містах України та в столиці Румунії – Бухаресті.