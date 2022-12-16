Новини

У Києві ввели екстрені відключення світла, також є проблеми з водопостачанням

7 95010
У Києві ввели екстрені відключення світла, також є проблеми з водопостачанням
У Києві внаслідок ракетної атаки з боку РФ вводяться екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Залишайтесь в укриттях!", – йдеться у повідомленні.

Також мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури у місті перебої з водопостачанням.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – наголосив він.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва. 

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Треба було лише на себе надіятись і створювати власне, щоб потім не чекати на «Петріот» від дяді Сема.
    Голосування за дебілі та ворогів, тотальна безвідповідальність, от і маємо.
  • Oleksandr Onys
    Ну, нічого. Ось через півроку під'їде Patriot, і тоді...
  • Lopik Kocur
    Так. Дрони виявляють пво - де погас його маячок там і точка пво і далі прокладають маршрут для ракет по цим даним
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини