У Києві ввели екстрені відключення світла, також є проблеми з водопостачанням

У Києві внаслідок ракетної атаки з боку РФ вводяться екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Залишайтесь в укриттях!", – йдеться у повідомленні.

Також мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури у місті перебої з водопостачанням.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – наголосив він.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків.