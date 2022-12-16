Міністр енергетики повідомив про пошкодження енергооб’єктів на сході та півдні країни

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.

Про це він повідомив у Facebook.



"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на півдні країни", – написав він.



За його словами, наразі обстріли все ще тривають.



Міністр також припускає падіння обсягів генерації, тож відбуватимуться аварійні відключення світла.



"Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання", – запевнив він.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків. Також екстрені відключення світла вже запроваджені у Києві.