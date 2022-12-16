У Молдові повідомляють про перебої в енергосистемі через ракетні удари РФ по Україні

Держпідприємство Молдови Moldelectrica повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари РФ по інфраструктурі України.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Ризик відключення електрики в Молдові – дуже високий", – наголосили у компанії.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені, Черкаси, Полтава та Харків. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.