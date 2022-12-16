Міноборони США нарощує обсяги військової допомоги Україні та збільшує запаси зброї

Президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю, необхідну для боротьби з Росією, "скільки потрібно".

Як пише Bloomberg, Пентагон використовує низку скорочених процедур укладання контрактів, щоб поповнити запаси американської зброї та запаси українських сил, передає Forbes.

Зазначається, що оскільки Україна продовжує наполягати на дедалі більшому і більш досконалому озброєнні, США зіткнулися з ризиком того, що їхні власні запаси деякої наземної зброї будуть виснажені, якщо їм раптово потрібно буде захищатися або допомагати Тайваню.

Проблема стоїть особливо гостро, бо Росія змушує Україну вести війну, яку деякі планувальники Пентагону вважали справою минулого. У той час як США зосередили гроші і виробництво на винищувачах-невидимках, окулярах зі штучним інтелектом і гіперзвуковою зброєю, Україні потрібні артилерійські снаряди, танки і ракети, що запускаються з плеча, для відбиття наземних атак Росії.

"Це дуже серйозний виклик як для союзників по НАТО, які дають серйозні зобовʼязання, значну військову допомогу, смертоносну допомогу українським збройним силам, так і для самих українських збройних сил, які мають дефіцит", – заявила посол США в Альянсі Джуліанна Сміт.

Станом на 9 грудня США передали Україні понад 1 млн 155-мм артилерійських снарядів, 180 тис. 105-мм артилерійських снарядів, понад 8,5 тис. протитанкових ракет Javelin, 4,2 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів.

Незалежно від того, що станеться з Україною чи Тайванем, деякі офіційні особи вважають, що запаси критично важливих боєприпасів у США у будь-якому разі надто малі.

За даними агентства, офіцери Пентагону, які займаються закупівлями, використовують низку скорочених процедур укладання контрактів, щоб поповнити запаси американської зброї та запаси українських сил.