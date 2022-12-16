Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 9 об’єктів генерації електроенергії, – Міненерго (оновлено)

Ракетна атака РФ вранці 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно дев’яти об’єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.

Про це в ефірі єдиного телемарофону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.



"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Зараз ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва, насамперед атомної генерації", – зазначив він.

За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво електроенергії найближчим часом.

"Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи", – наголосив Галущенко.

Водночас він зауважив, що буде складна ситуація у Харкові.

"Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити", – запевнив міністр.

Він наголосив, що вже не вперше російські агресори намагаються бити і по генерації, і по об'єктах, що розподіляють електроенергію, назвавши їхні дії "звичайною черговою терористичною атакою".

Коментуючи повідомлення НЕК "Укренерго" про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати електроенергію до половини споживачів.

"Прошу громадян з розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися", – сказав голова Міненерго.

Як повідомлялося, раніше Галущенко заявляв про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.

Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені, Черкаси, Полтава та Харків. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.

Також "Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України.