Київський метрополітен не може відновити роботу через дефіцит електроенергії, – головний інженер

"Київський метрополітен" наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Про це головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", – сказав Виговський, відповідаючи на запитання про те, чому метрополітен не відновив рух поїздів після відбою "повітряної тривоги".

"Відповідно, зараз є обмеження потужності, необхідної для забезпечення роботи (метро) як транспортної інфраструктури, і як об'єкта укриття. У такій ситуації ми змушені були перейти до роботи метрополітену як об'єкта укриття", – пояснив головний інженер.

Саме тому, як наголосив Виговський, рух поїздів столичного метро наразі не відновлено.

"Ми розмістили поїзди на станціях метрополітену для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в об'єкт укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах… Щодо руху поїздів, на жаль, його відновити (після відбою тривоги, – ред.) неможливо у зв'язку з тим, що потрібна значна потужність для руху поїздів", – сказав він.

Головний інженер Київського метро відмовився спрогнозувати, коли "підземка" відновить свою роботу з перевезення пасажирів.

Також Виговський наголосив, що як об'єкт укриття метрополітен працює повною мірою та є все необхідне.

"Ми повністю забезпечуємо роботу всіх інженерних систем", – сказав він, наголосивши, що в "підземці" є мобільний зв'язок.

Як повідомлялося, внаслідок масованого російського ракетного удару по електроенергетичній інфраструктурі України у п’ятницю, 16 грудня, відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни. У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.