Центробанк РФ визнав нестачу робочої сили через оголошену Путіним мобілізацію

У Центробанку Росії заявили, що на тлі наслідків часткової мобілізації, оголошену президентом РФ Владіміром Путіним, у багатьох галузях посилюється нестача робочої сили.

Про це йдеться у повідомленні Банку Росії, передає "Комерсант".



"На поточному етапі можливості розширення виробництва у російській економіці значною мірою обмежені станом ринку праці. Безробіття оновило історичний мінімум. На тлі наслідків часткової мобілізації у багатьох галузях посилюється нестача робочої сили", – зазначили у регуляторі.



Аналітики Банку Росії вважають, що зниження чисельності робочої сили та зміна структури зайнятості можуть надалі підвищити показник інфляції, який позначений у базовому сценарії регулятора. У базовому сценарії регулятор прогнозував інфляцію на кінець 2022 року на рівні 12-13%.



За даними Росстату, чисельність робочої сили в Росії становить 75,3 млн осіб, з них 71,7 млн – зайняті. Чоловіки становлять 38,7 млн, при цьому працюють – 36,8 млн.



Зазначається, що з цього випливає, що після закінчення мобілізації втрати ринку праці становили близько 0,4% робочої сили або 0,7% працівників-чоловіків. Більшість із них працюють у галузях обробної промисловості (6,4 млн), транспорту (4,9 млн), будівництва (4,3 млн) і торгівлі (4,3 млн).