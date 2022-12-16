Євросоюз додасть до санкційних списків ще 168 оборонних підприємств РФ

Під нові санкції Євросоюзу потраплять 168 російських компаній, пов’язаних із оборонною промисловістю.

Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.



"Головні обмеження запровадять щодо 168 структур, пов'язаних із російським оборонно-промисловим комплексом", – зазначив він.



За його словами, у такий спосіб загальна кількість юридичних осіб у списку санкцій проти РФ сягне 410.



Домбровскіс нагадав, що у рамках дев'ятого пакету антиросійських санкцій ЄС також заборонить інвестиції в послуги російського бізнесу, зокрема реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки.



Він також додав, що пакет санкцій передбачає обмеження на експорт до РФ безпілотників та деталей до них, електроніки, ІТ-обладнання, хімічних речовин, банківської сфери, а також заборону на інвестиції в енергетичну та гірничодобувну промисловість Росії.



Напередодні Євросоюз погодив на рівні постійних представників черговий, дев'ятий за рахунком пакет санкцій проти РФ. За даними головування Чехії у Євросоюзі, як очікується, його затвердять пізніше у п'ятницю.