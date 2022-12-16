Мінфін пропонує збільшити вартість акцизних марок на алкоголь та сигарети

Міністерство фінансів направило Кабінету міністрів пропозицію збільшити розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв до 0,32 грн з нинішніх 0,19 грн, а для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагріву та рідин, що використовуються в електронних сигаретах – до 0,15 грн. з 0,09 грн.

Згідно з текстом відповідного проєкту постанови уряду, подорожчання акцизних марок необхідне для компенсації поліграфічним підприємствам витрат на їх виробництво та зберігання, передає Інтерфакс-Україна.

Мінфін у пояснювальній записці до проєкту постанови уточнює, що востаннє вартість марок акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів переглядалася понад 8 років тому, і наразі їхня встановлена вартість не відповідає фактичної вартості виробництва.

Так, за інформацією підприємства-виробника марок, лише у 2022 році його витрати на електроенергію для виробництва зросли на 74% порівняно з 2021 роком, на 17% – за теплову енергію, на 107% – за опалення, на 106% – за гаряче водопостачання, на 6% – за охорону.

"Ціни за тонну паперу у 2022 році, згідно з комерційними пропозиціями Національного банку України, вже збільшилися більш ніж на 200%, і зростуть у 2023 році мінімум на 32,2% (з 2014 року ціна збільшилася у 4,8 раза)", – вказується в пояснювальній записці до проєкту ухвали.

Крім того, збільшення вартості енергоносіїв та інших ресурсних компонентів робить актуальним питання компенсації виробнику марок витрат, пов'язаних із їх зберіганням та реалізацією.

Згідно з документом, за підсумками 2022 року буде вироблено 1,9 млрд акцизних марок для тютюнових виробів та 0,56 млрд марок для алкогольних напоїв. При цьому за дев'ять місяців поточного року було виготовлено 2,07 млрд марок акцизного податку на вищевказані товари (у 2021 році – 2,91 млрд штук).

Таким чином, ухвалення проєкту постанови вимагатиме наступного року для українських виробників та експортерів алкогольних напоїв 71,6 млн грн додаткових витрат, а для тютюнових виробів – 108,3 млн грн.