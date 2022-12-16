АРМА розшукало з початку року корпоративні права на 41 мільярд

Із початку 2022 року до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надійшло 6 682 звернення стосовно здійснення заходів із виявлення та розшуку активів, що у два рази більше у порівнянні з аналогічним періодом за 2021 рік.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Зокрема, найбільше звернень Нацагентство отримало від Міністерства юстиції – 2 661, які надійшли в рамках розшуку та виявлення активів підсанкційних осіб; Національної поліції – 2 081; органів прокуратури – 671 та Бюро економічної безпеки – 432 звернень.

За результатами опрацювання вказаних звернень АРМА розшукало грошові кошти на суму майже 4,4 млрд у гривневому еквіваленті, а також корпоративні права та частки у статутних капіталах загальною вартістю 41 млрд грн.

Крім того, Агентством розшукано понад 138 тис. земельних ділянок, близько 13,5 тис. об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, більше 29,6 тис. одиниць транспорту, понад 4,3 тис. одиниць с/г техніки з комплектуючими, 4,3 тис. одиниць іншого майна (товарів), 885 майнових прав інтелектуальної власності.

Таким чином, відомство загалом розшукало більш ніж 190 тис. одиниць майна, що кратно перевищує показники минулих років.

Інформацію про розшукані активи АРМА надало компетентним органам, які мають повноваження накласти на них арешт або стягнути на користь держави.

Раніше повідомлялося, що АРМА загалом перерахувало на потреби оборони понад 1 млрд грн.