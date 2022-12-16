ЄБРР надасть "Укрпошті" грант на 4,5 мільйона євро для розширення доступу до інтернету

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку затвердила грант у розмірі 4,5 млн євро для розширення доступу до інтернету в Україні через національного поштового оператора "Укрпошта".

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

Грант, який буде отримано зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР, профінансує придбання пристроїв супутникового інтернету, електрогенераторів, щоб люди навіть у віддалених сільських районах України залишалися на зв'язку, незважаючи на тривалі атаки Росії на електроенергетичну інфраструктуру країни.

Кошти гранту покриють 1,7 тис. поштових відділень у понад 450 містах.

"Укрпошта" доповнить кошти ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів для цього проєкту, щоб купити додаткове обладнання, включно з опалювальними печами, Wi-Fi-роутерами та освітлювальним обладнанням.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з муніципалітетами на деокупованих територіях України та готовий їх підтримати.