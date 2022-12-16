Болгарія остаточно схвалила угоду про передачу озброєння Україні

Парламент Болгарії 16 грудня проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

За це проголосували 166 осіб, проти – 48.

Минулого тижня депутати проголосували за затвердження переліку озброєнь, які будуть передані Україні. Список, однак, було засекречено, проте урядовці сказали, що країна надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.

Як повідомлялося, Болгарія збиралася надіслати свою першу військову допомогу Україні після російського вторгнення після того, як парламент країни схвалив список озброєнь.

Раніше повідомлялося, що Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.