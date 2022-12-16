"ДТЕК Енерго" повідомило про відключення від енергосистеми однієї з теплоелектростанцій

Внаслідок російської атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі пошкоджене підприємство "ДТЕК Енерго", що вже неодноразово зазнавало атак ворога.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Обійшлося без жертв і постраждалих, однак внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Наразі воно повністю відключено від енергосистеми.

Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені, Черкаси, Полтава та Харків. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.