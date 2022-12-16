Польща та Литва запропонували переглядати санкції проти Росії раз на рік замість шести місяців

Польща та Литва пропонують, щоб запроваджені санкції проти Росії переглядалися кожні 12 місяців, а не 6, як тепер.

Про це після засідання Європейської Ради у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

Як наголосив Моравецький, Росія веде гру на втому Євросоюзу від війни і розбрат всередині спільноти.

"Ми не допустили до цих поділів", – констатував Моравецький.

Він підкреслив, що єдність було збережено, а санкції повністю узгоджено між усіма країнами.

"На прохання Польщі та Литви ми запропонували розглядати санкції проти росії в 12-місячному циклі, щоб не повертатися до питання санкцій кожні пів року", – зазначив Моравецький.

Він додав, що це питання вирішуватиметься на наступному засіданні Європейської Ради.

Моравецький також зазначив, що в дев’ятому пакеті санкцій включено заборону на інвестиції у гірничо-видобувний сектор росії.

"Такої заборони досі не було, і це дуже важлива форма тиску на росію", – підкреслив він.

Він поінформував, що персональні санкції вже стосуються близько 200 осіб з російської верхівки. Натомість, економічні санкції розширено на продукти подвійного призначення, за якими буде посилено експортний контроль.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 16 грудня ухвалила дев’ятий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Росію та її уряд.