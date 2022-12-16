Швейцарія приєдналась до обмеження цін на російську нафту

Федеральна рада Швейцарії 16 грудня приєдналась до санкцій Європейського Союзу проти Росії, які передбачають запровадження граничної ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом.

Про це повідомляє Європейська правда.

Рішення про приєднання до санкцій було ухвалене 8 грудня федеральним міністерством економіки, освіти й досліджень Швейцарії та набуває чинності у п’ятницю,16 грудня, о 19:00 за Києвом.

Також Швейцарія разом із ЄС запроваджує фінансові санкції проти двох фізичних та двох юридичних осію Ірану за участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів до Росії.

Раніше Швейцарія послідовно приєднувалась до інших санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на повномасштабну агресію проти України.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.