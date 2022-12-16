Швейцарія приєдналась до обмеження цін на російську нафту
Про це повідомляє Європейська правда.
Рішення про приєднання до санкцій було ухвалене 8 грудня федеральним міністерством економіки, освіти й досліджень Швейцарії та набуває чинності у п’ятницю,16 грудня, о 19:00 за Києвом.
Також Швейцарія разом із ЄС запроваджує фінансові санкції проти двох фізичних та двох юридичних осію Ірану за участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів до Росії.
Раніше Швейцарія послідовно приєднувалась до інших санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на повномасштабну агресію проти України.
Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.