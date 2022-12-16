США готують новий пакет військової допомоги для України: обіцяють більше засобів ППО

Білий дім заявив, що США готуть наступний пакет військової допомоги для України, і очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому ви побачите додаткові можливості протиповітряної оборони", – сказав Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю, необхідну для боротьби з Росією, "скільки потрібно".

Також повідомлялося, що Україна отримала від США перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури.