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США готують новий пакет військової допомоги для України: обіцяють більше засобів ППО

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США готують новий пакет військової допомоги для України: обіцяють більше засобів ППО
Білий дім заявив, що США готуть наступний пакет військової допомоги для України, і очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому ви побачите додаткові можливості протиповітряної оборони", – сказав Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю, необхідну для боротьби з Росією, "скільки потрібно".

Також повідомлялося, що Україна отримала від США перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури.

Топ коментарі

  • петро удеч c92cb679
    Америка робить все, щоб українці могли тільки оборонятись, серлії нещасні. Давно говорив, що сильна Україна нікому не потрібна -ні штатам, ні Європі. А от послаблена русня(не знищена) це їхня основна мета. Їм потрібна така країна-бензоколонка, але на своїх "умовах"
  • Dmitro Tatalan
    Де танки, де літаки, гаубіці, ракети дальньої дії? Чи тільки дурню можете нести що наступу нового з оркостану не бачите?
    У Байде там взагалі хтось адекватний ще лишився, чи вони там геть всі всралися від страху перед Путіним?
  • DmitrySviridon ad49c275
    Украина ведет войну за выживание!!! Нужно подтереться конвенциями! Сжечь Россию! Сжечь энергетику России! Ударить ракетами по Атомным станциям России!!!
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