Німеччина виділить 130 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділяє додаткові 100 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України.

Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні.

"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та стоять пліч-о-пліч з в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки. До кінця року фонд отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби енергетичних компаній України", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Федеральний уряд Німеччини виділив Україні 56 млн євро для ремонту енергетичної інфраструктури. Також Німеччина передасть Україні 350 генераторів.