Відключення світла зупинили роботу тільки 1% європейського бізнесу в Україні, – ЄБА. ІНФОГРАФІКА

Тільки 1% компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації повністю зупинили роботу через нестабільніть електропостачання, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинули.

Про це йдеться в опитуванні ЄБА.

Водночас, 66% компаній змінили графік роботи, 40% – зменшили обсяги виробництва чи надання послуг, 12% – закрили частину офісів/відділень/торгових точок.

Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень.

Щоб мінімізувати вплив відключень електроенергії, 86% бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ, 65% використовують альтернативні джерела зв’язку та Інтернету, 25% переносять дані у хмару, 22% проводять заходи з кібербезпеки.

Тільки 10% перебої з електроенергією змусили проводити релокацію бізнесу або персоналу.

Втім, як зазначають у ЄБА, у зв’язку з підготовкою до відключень електроенергії український бізнес несе суттєві витрати. Так, 40% опитаних нами компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до $50 тис., ще 22% повідомляють про витрати в діапазоні $50-100 тис., 24% – про витрати $100-200 тис., і 14% витратили вже більше $200 тис.

Зрештою більшість компаній, а саме 72% стверджують, що тривалий блекаут не зможе змусити їх вийти з українського ринку, 20% вагаються щодо відповіді, і тільки 8% припускають таку можливість у найгіршому випадку.

Опитування проводилось в рамках Індексу інвестиційної привабливості України з 29 листопада до 13 грудня 2022 року. У опитуванні взяли участь 100 топ-менеджерів членських компаній Асоціації.