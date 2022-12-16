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Кабмін розширив повноваження військових адміністрацій для залучення безробітних до суспільно корисних робіт

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Кабмін розширив повноваження військових адміністрацій для залучення безробітних до суспільно корисних робіт
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, якими розширив повноваження військових адміністрацій щодо залучення громадян до таких робіт.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у п’ятницю, 16 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначається в документі, постанова деталізує порядок взаємодії військового командування та воєнних адміністрацій щодо:

  • надання військовим адміністраціям більшої самостійності в ініціюванні та прийнятті рішень про залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт (СКР);
  • визначення видів СКР, виконання яких необхідне на відповідній території або місцевості.

"У зв’язку з потенційними загрозами, які можливі з боку держави-агресора, пропонується, зокрема, передбачити, що виконання суспільно корисних робіт в небезпечних умовах допускається виключно за письмовою згодою особи, яку планується залучити до таких СКР та з дотриманням вимог законодавства щодо охорони праці при виконанні таких робіт", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, до виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" залучено вже 3314 безробітних у дев’яти регіонах.

Нагадаємо, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

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