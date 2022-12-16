Єврокомісія схвалила націоналізацію німецького енергетичного гіганта Uniper через дії "Газпрому"

Європейська Комісія, яка виконує функції головного антимонопольного регулятора Євросоюзу, схвалила придбання енергетичної компанії Uniper SE урядом Німеччини в особі міністерства фінансів Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Причиною операції стала енергетична криза, що триває в Європі, викликана, зокрема, припиненням поставок російського газу і різким зростанням цін на газ, в результаті чого Uniper знадобилося суттєве вливання капіталу для запобігання банкрутству", – сказано в повідомленні.

"Комісія дійшла висновку, що запропонована угода не викликає побоювань щодо конкуренції, оскільки Uniper і Мінфін Німеччини не працюють на тих самих ринках", – наголошується в пресрелізі.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.