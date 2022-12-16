На Полтавщині відновлено подачу електроенергії, води та тепла, – ОВА

У Полтавській області відновлено електро-, тепло- та водопостачання.

Про це голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив під час національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз на Полтавщині поновлення водопостачання, теплопостачання та електропостачання. Все забезпечено, працюють графіки погодинних відключень. Тобто ми повернулися до того стану, який у нас був зранку", – заявив голова області.

За словами очільника ОВА, загалом по області ракетних ударів не було, успішно спрацювала протиповітряна оборона і зараз ситуація в області нормальна.

"Залізничне сполучення постраждало, була затримка руху поїздів 3 години, але вже все відновлено, все нормально працює", – зазначив Лунін.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Внаслідок цього повністю знеструмлено було Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину.

Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.