Дві третини Києва залишаються без води та тепла, їх повернуть до ранку, – Кличко (оновлено)

Наразі енергопостачання є у 40% домівок киян, тепло- та водопостачання має лише третина мешканців столиці, міські служби працюють над тим, щоб повернути всім киянам тепло та воду до ранку.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає пресслужба КМДА.

"По кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – із енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання", – розповів Кличко.

Мер також нагадав, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть, а підземні станції працюватимуть як укриття.

Своєю чергою у енергохолдингу ДТЕК повідомили про відновлення роботи пошкоджених енергооб’єктів у столиці, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.

"Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тис мешканців Троєщини", – йдеться у дописі на офіційному каналі ДТЕК у Telegram.

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Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.

Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.