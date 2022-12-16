Apple відмовиться від штаб-квартири у Росії поруч з Кремлем

Американська корпорація Apple відмовиться від оренди російського офісу площею майже 5000 кв. м у бізнес-центрі "Романов двор" поряд із Кремлем.

Про це повідомляє російське інформагенстство РБК із посиланням на джерела на ринку комерційної нерухомості.

Apple орендувала 3500 кв. м у бізнес-центрі п'ять років тому, пізніше збільшивши площу до 4700 кв. м, розповіли у консалтинговій компанії CORE.XP.

За словами співрозмовників агентства, з початку пандемії коронавірусу в 2020 році приміщення використовувалося не в повному обсязі, а після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для війни проти України Apple вирішила відмовитися від офісу. За даними джерел агентства, зараз компанія веде переговори щодо умов розірвання договору.

Контракт ТОВ "Еппл Рус" на оренду приміщень за адресою: Романов пров., 4, стор. 2 діє до січня 2025 року, свідчать дані російського Єдиного держреєстру нерухомості. Приміщення належать нідерландській "Аліні Інвестментс Б.В.", її бенефіціарами на кінець 2021 року були Рубен Варданян та Сумбат Оганов.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Apple перевела більшість російського персоналу до Киргизстану. При цьому підготовка до переїзду до Киргизстану розпочалася ще навесні 2022 року. Ще частина співробітників Apple виїхала до Дубаю та Лондона.

Як повідомлялося, на початку березня Apple призупинила продажі всіх продуктів у Росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay, через російське військове вторгнення в Україну.