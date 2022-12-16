Арештовані активи виробника засобів "Ушастий нянь" передадуть в управління власникам мережі "Єва"

АРМА визначило переможцем конкурсу з відбору управителя для арештованих активів ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Майбутнім управителем обрано ТОВ "Крайтекс-Сервіс", яке підтвердило наявність необхідного досвіду, відповідність критеріям відбору та запропонувало найбільш оптимальну програму управління, повідомляє пресслужба АРМА.

Загалом за право стати управителем активами змагались 10 українських компаній. Компанія-переможець пообіцяла перераховувати до державного бюджету 3,75 млн грн щомісяця від управління арештованими активами (не враховуючи податків та зборів, витрат на управління активом та винагороди самого управителя).

В АРМА додали, що після обрання переможця конкурсу буде проведено оцінку активу, укладено договір управління та передано об’єкт управителю.

Станом на сьогодні АРМА вже оголосило конкурсний відбір оцінювача для проведення оцінки вказаного активу.

Бенефіціарами ТОВ "Крайтекс-Сервіс" у держреєстрі вказані Руслан Шостак та Валерій Кіптик – власники ТОВ "Руш", якому належить мережа магазинів побутової хімії "ЄВА".

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Як повідомлялося, на початку вересня суд передав активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" в управління АРМА. Йдеться про корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

"Вінницяпобутхім" виготовляє популярні засоби для прання "Ушастий нянь". Її власником є російський олігарх, член партії "Єдина Росія" Володимир Плесовських.

Компанія "Невська косметика", що належить Плесовських, придбала "Вінницяпобутхім" у 2006 році.