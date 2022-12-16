Проголосувати за представника від України на "Євробачення" можна буде через "Дію"
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Цьогоріч команда Мінцифри за ініціативи "Суспільного" вперше запустила голосування в "Дії" за журі нацвідбору на "Євробачення". Понад 500 тис. українців просто із застосунку обрали трійку артистів, які посядуть суддівські крісла", – сказано в повідомленні.
У голосуванні віддати свій голос можна буде як з України, так і з-за кордону – потрібно лише встановити "Дію".
Як нагадали в Мінцифри, раніше, щоб проголосувати за кандидата-фаворита, необхідно було телефонувати чи надсилати смс. Зараз же зробити це можна у смартфоні, в кілька кліків у "Дії".
Щоб віддати голос за кандидата в "Дії", треба:
- авторизуватися в застосунку;
- натиснути "Послуги" – "Опитування";
- вибрати одного з 10 кандидатів.
Подивитися прямий ефір нацвідбору на "Євробачення" можна в "Дія.ТБ", обравши канал "Суспільне Культура".