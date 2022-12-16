У Харкові відновлено електропостачання 55% споживачів, – голова ОВА

Станом після 18:00 16 грудня в Харкові було відновлено електропостачання на 55%, у Харківській області – на 85%.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі у нас уже підключено область на 85%, залишилося лише кілька районів, де нам потрібно відновити електропостачання. Щодо Харкова, то вже 55% міста заживлено та має електроенергію", – сказав Синегубов.

За його словами, після 16:00 у Харкові почали подавати електроенергію на водоканал, теплові мережі, каналізацію та інші об'єкти критичної інфраструктури, а на момент ефіру вже йшла робота щодо підключення житлових масивів.

"Ми плануємо працювати до опівночі та плануємо до цього часу підключити на 100% усі наші населені пункти області та місто Харків", – заявив Синегубов.