Суд закрив справу проти прокурора Юсубова про заволодіння 8 кілограмами золота

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 13 грудня вирішила закрити справу стосовно прокурора, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), це рішення суду буде оскаржене у апеляції.

"Мотивами закриття стала незгода суду із ухвалою ВАКС про продовження строку досудового розслідування, постановленою під час досудового розслідування. Суд дійшов висновку, що це рішення нібито не породжує правових наслідків, та закрив провадження за закінченнями відповідних строків слідства", – зазначається у повідомленні.

Водночас у САП наполягають, що під час досудового розслідування прокурор діяв в межах встановлених ВАКС строків досудового розслідування та за чинним законодавством не мав можливості діяти в інший спосіб. Крім того, правомірність обчислення строків перевірялась першою та апеляційною інстанцією ВАКС при обранні та продовженні строку дії запобіжного заходу підозрюваному.

Як повідомлялося, у серпні детективи НАБУ повідомили колишньому прокурору про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів. За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн. Для цього він підробив службові документи.

Йдеться про колишнього прокурора місцевої прокуратури Києва №1, а нині адвоката Костянтина Юсубова, зазначає Слово і Діло.

Раніше Апеляційна палата ВАКС заарештувала Юсубова з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн грн до 20 грудня. Після внесення грошей він вийшов на свободу.