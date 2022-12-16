KfW надасть "Укренерго" 32,5 мільйона євро на модернізацію мережі електропередачі

Кредитна установа для відбудови (KfW) надасть "Укренерго" 32,5 млн євро кредитних коштів під державну гарантію.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України за результатами зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен.

Фінансування буде спрямоване на модернізацію та автоматизацію восьми підстанцій Південно-Західної частини України, впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії).

У рамках зустрічі також були підписані угоди про відстрочення боргу між урядом України та KfW.

Відповідно до досягнутих домовленостей щодо врегулювання питання платежів, погашення боргу України за залученими кредитами KfW у рамках чотирьох діючих проєктів переносяться з 2022-2023 на 2027-2031 роки.