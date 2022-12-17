У Києві відновили водопостачання, половина міста залишається без опалення, – Кличко

У Києві повністю відновили водопостачання, водночас ще половина мешканців залишається без опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян – вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста", – наголосив він.

За його словами, із енергопостачанням наразі дві третини киян. Утім, у Києві застосовані графіки аварійних відключень.

"Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити", – пояснив Кличко.

Крім того, мер столиці повідомив про відновлення роботи метрополітену.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.

Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.