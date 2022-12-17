Сунак хоче провести аудит ефективності британської допомоги Україні, – ВВС

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпорядився провести аудит того, як поставки британської оборонної допомоги впливають на хід бойових дій в Україні.

Про це пише ВВС із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

"Аудит, відомий як оцінка на основі даних, призначений для того, щоби оцінити перебіг війни та значення військового внеску Великої Британії для України", – зазначив співрозмовник із Даунінг-стріт.

При цьому посадовець уточнив: "Йдеться про те, який внесок ми зробили, і що ми отримали". Це щось на кшталт того, як проаналізувати дані на інформаційній панелі Goldman Sachs, зауважується в публікації.

Високопоставлені урядовці побоюються, що прем'єр-міністр може бути занадто обережним – у той час, як війна вступає в ключову фазу, і нові поставки зброї для України матимуть вирішальне значення.

Хоча в оточенні Сунака стверджують, що ці побоювання не мають підстав, і його уряд непохитно підтримує Україну.