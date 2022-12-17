Енергосистема України продовжує відновлюватися, але дефіцит потужності все ще значний, – "Укренерго"

Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після дев’ятого ворожого ракетного удару.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Водночас дефіцит електроенергії в системі все ще залишається значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

Також зазначається, що стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Тож ремонтні бригади працюють цілодобово.

Крім того, в "Укренерго" звернули увагу, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії", було завершено вчора о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Раніше п’ятницю "Укренерго" оголосило, що внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни, що означає настання режиму системної аварії. У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.

Пізніше в "Укренерго" уточнили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії. Уже ввечері "Укренерго" оголосило про припинення надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.

Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.