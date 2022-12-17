"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на головних ділянках, але десятки поїздів запізнюються

Станом на ранок 17 грудня "Укрзалізниця" відновила енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізує рух пасажирських поїздів. Водночас продовжують запізнюватися десятки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, станом на 10:00 24 рейси прямували із затримками понад годину, 18 рейсів затримувалися в межах години. 23 поїзди продовжували курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не було скасовано.

Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

№37/38 Запоріжжя – Київ (+6 год 21 хв);

№91/92 Харків – Одеса (+6 годин);

№191/192 Краматорськ – Одеса (+6 год);

№3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 год 37 хв);

№31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 год);

№131/132 Дніпро – Львів (+3 год 43 хв);

№37/38 Київ – Запоріжжя (+3 год 10 хв);

№715/716 Перемишль – Київ (+3 год 08 хв);

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+3 год 03 хв) та інших.

Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами.

Водночас Київська кільцева електричка курсує за графіком.