Литва не застосовуватиме винятки до санкцій проти РФ, – МЗС

Литва має право не застосовувати винятки, передбачені дев’ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії, і скористається ним.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.

"Компроміс було знайдено, він дозволяє Литві дуже просто не застосовувати ці винятки. Таке саме право має і будь-яка інша держава", – зазначив він на засіданні ради партії "Союзу Вітчизни – християнських демократів Литви" у суботу.

"Литва скористається цією можливістю, наданою Єврокомісією, і не надасть винятків сотням олігархів або, принаймні, тим, хто справді перебуває в Литві, має гроші або компанії в Литві", – додав політик.

Рада ЄС затвердила дев'ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну. Зокрема, обмеження стосуватимуться військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг російським компаніям.

Водночас Євросоюз вирішив запровадити послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією.