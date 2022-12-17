Євросоюз погодився допомогти з прокладанням електрокабелю у Чорному морі

Європейський Союз планує допомогти профінансувати електрокабель, який з’єднає Грузію та Азербайджан з країнами ЄС через Чорне море.

Про це повідомляє Bloomberg.



Зазначається, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з лідерами чотирьох країн-учасниць на церемонії підписання в суботу. Загальна вартість проєкту не розголошується. Плани щодо лінії електропередачі, першої, що напряму з’єднує ЄС із Кавказьким регіоном, є частиною зусиль блоку щодо диверсифікації джерел енергії та стримування цін.



"З початком російської війни ми вирішили відвернутися від російського викопного палива та диверсифікуватися у бік надійних енергетичних партнерів, і це працює. Чорноморський електричний кабель – це новий маршрут передачі, повний можливостей, оскільки він також може допомогти доставити електроенергію до наших сусідів у Молдові, на Західних Балканах і, звичайно, в Україні", – наголосила вона.



Крім Румунії, кабель принесе електроенергію в Угорщину. Очікується, що детальне техніко-економічне обґрунтування буде завершено у вересні наступного року, а будівництво завершиться за шість років.



За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, після завершення будівництва лінія збільшить експорт електроенергії з його країни до ЄС. Азербайджан оцінює свою відновлювальну електроенергію в 27 гігават. Країна стає все більш важливою для європейських країн у сфері енергопостачання: щонайменше 10 країн уклали угоди з Баку про імпорт більшої кількості природного газу, щоб зменшити залежність від російських потоків.



Зокрема, Алієв додав, що Азербайджан планує збільшити газові потоки в ЄС до 11,6 млрд кубометрів наступного року.